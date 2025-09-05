Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhaus in Harleshausen von Einbrechern heimgesucht: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und dem gestrigen Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus im Hühnerbergweg in Harleshausen eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchten die Einbrecher zunächst ein Kellerfenster zu öffnen, bevor sie dann eine Kellertür gewaltsam aufbrachen und so in die Wohnräume des Hauses gelangten. Dort durchsuchten die Unbekannten sämtliche Zimmer nach Wertsachen, bevor sie mit erbeutetem Schmuck in unbekannte Richtung flüchteten.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

