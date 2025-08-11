PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rotlicht missachtet - 67-Jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Mühlenweg Ecke Landesstraße 290 10.08.2025, 10.25 Uhr

Am Sonntagvormittag wurde eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin von einer abbiegenden 45 Jahre alte Golf-Fahrerin beim Überqueren der Straße erfasst. Dabei zog sich die Zweiradfahrerin schwere Verletzungen zu.

Die Golf-Fahrerin befuhr die L290 in Richtung Wendschott und wollte nach rechts in den Mühlenweg abbiegen. Parallel zu der Pkw-Fahrerin war die 67-Jährige auf dem baulich getrennten Radweg ebenfalls in Richtung Norden unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen zeigte die Lichtzeichenanlage für die Pkw-Fahrerin Grün und sie bog in den Mühlenweg ab. Zeitgleich missachtete die Pedelec-Fahrerin das für sie geltende Rotlicht und fuhr auf die Straße und stieß mit der Pkw-Fahrerin zusammen.

Bei dem Unfall wurde die 67-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen leichten Schock.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
