Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Phänomen Quishing - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 08.08.2025

Betrugsmaschen verschiedenster Art sind nicht neu, werden von skrupellosen Tätern jedoch immer wieder angepasst.

Bei dem Phänomen Quishing handelt es sich um eine Weiterentwicklung von Phishing, bei der Kriminelle gefälschte QR-Codes verwenden, um an sensible Daten wie Kontoinformationen oder Kreditkartendaten zu gelangen. Das heißt, Betrüger platzieren gefälschte QR-Codes in Mails oder Nachrichten, an Parkscheinautomaten oder anderen öffentlichen Orten und versuchen so, an sensible Daten der Nutzer zu kommen.

In einem aktuellen Fall erhielt eine Bankkundin ein postalisch zugesandtes Schriftstück mit dem Logo ihrer Bank. Dieser Brief enthielt die korrekte Anschrift der Empfängerin und war auf den ersten Blick nicht als eine Fälschung zu erkennen. In dem Anschreiben wurde hervorgehoben, dass die Bank in Bezug auf das E-Banking-Verfahren nun noch mehr Sicherheit und Komfort zu bieten haben. Es würde ein Update geben und die Empfängerin solle sicherstellen, dass ihr TAN-Gerät über die neuesten Sicherheitsstandards verfüge. Sie wurde aufgefordert, den beigefügten QR-Code zu scannen und den Anweisungen zu folgen. Dies tat die Kundin und wurde auf eine gefälschte Seite weitergeleitet. In der Folge wurden mehrere tausend Euro von ihrem Konto abgebucht.

Tipps der Polizei:

   -	Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Briefe von Banken erhalten. Bei 
den gefälschten Schreiben werden Sie oft mit "Sehr geehrte 
Kontoinhaberin, sehr geehrter Kontoinhaber" angesprochen, nicht aber 
mit ihrem richtigen Namen. -	Überprüfen Sie die URL der Webseite, auf
die der QR-Code führt, bevor Sie Daten eingeben. -	 Geben Sie niemals
sensible Daten auf Webseiten ein, die über einen QR-Code aufgerufen 
wurden, wenn Sie Zweifel an der Echtheit der Webseite haben. -	Melden
Sie verdächtige QR-Codes oder Webseiten der Polizei.

Mehr Infos unter https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/gefaelschte-briefpost-im-namen-von-diversen-banken-mit-qr-code.html

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

