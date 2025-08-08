PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gewerbekontrolle durch Polizei und Gewerbeamt der Stadt Wolfsburg - Mehrere hundert Tabakerzeugnisse beschlagnahmt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Poststraße

07.08.2025, 11.20 Uhr bis 16.20 Uhr 05.08.2025, 16.45 Uhr bis 18.45 Uhr

Am Donnerstagvormittag durchsuchten Polizeibeamte und Mitarbeiter des Gewerbeamtes der Stadt Wolfsburg ein Gewerbeobjekt in der Poststraße.

Die Durchsuchung des Objektes fand zur Öffnungszeit aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragten und durch richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschlusses statt.

In den Räumlichkeiten wurden mehrere hunderte Tabakerzeugnisse aufgefunden, die eine Einleitung von Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zogen. So wurden unter anderem unversteuerte Vapes und Dosen mit Snus beschlagnahmt.

Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden von einem 36 Jahre alten Mann derart gestört, dass gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Als er diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, wurde er mit richterlicher Bestätigung den Gewahrsamszellen der Polizei zugeführt.

Bereits am Dienstagnachmittag hatte es eine Kontrolle und Durchsuchung des Objektes in der Wolfsburger Innenstadt gegeben. Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle konnten zahlreiche Verstöße unter anderem gegen die Abgabenordnung und das Tabakerzeugnisgesetz festgestellt werden. Dies führte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig nach einem richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschluss zu einer Beschlagnahme von mehreren hundert Tabakerzeugnissen.

Es wurden weitere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Betreiber eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

