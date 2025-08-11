PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Einbruch in Geschäftshaus - Polizei nimmt 36-Jährigen auf frischer Tat fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Max-von-Laue-Straße 08.08.2025, 03.13 Uhr

In der Nacht zu Freitag wurde ein 36 Jahre mit unbekanntem Wohnsitz bei einem Einbruch in ein Geschäftshaus im Wolfsburger Ortsteil auf frischer Tat entdeckt und nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen.

Der aus Osteuropa stammende Täter hatte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt in der Max-von-Laue-Straße verschafft. Dabei löste er einem Alarm aus, woraufhin mehrere Streifenwagen umgehend zu dem Geschäftshaus fuhren.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der Täter durch ein Fenster aus dem Gebäude. Kurze Zeit später wurde eine vermummte Person in einem Gebüsch in der Marie-Curie-Allee von einer Streifenbesatzung gestellt. Es handelte sich um den 36-Jährigen, der daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gefahren wurde.

Mutmaßlich wurde der Täter bei seiner Tatausführung gestört, so dass kein Diebesgut bei ihm aufgefunden wurde.

Am Freitagmittag erließ der zuständige Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Untersuchungs-Haftbefehl. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

