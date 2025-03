Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Dreisten Rollerfahrer erwischt (28.03.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Einem dreisten Rollerfahrer ist die Polizei in St. Georgen am Freitagmittag, gegen 12 Uhr habhaft geworden. Zum wiederholten Male stellten die Beamten einen Roller ohne Versicherungskennzeichen an einer Schule an der Gewerbehallestraße fest. Um den Fahrer zu identifizieren warteten sie bis zum Schulschluss und sprachen einen 14-Jährigen beim Besteigen des Rollers an. Doch der fuhr daraufhin auf einen der Polizisten zu, der nur durch einen Sprung zur Seite einen Unfall vermeiden konnte. Nach einer kurzen Suche des Rollers im Stadtgebiet, konnten sie ihn wenige Straßen weiter entdecken. Auch den dazugehörigen Fahrer fanden die findigen Kollegen unweit des Rollers. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell