ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Zollfahndungsamts Stuttgart / Kiloweise Drogen sichergestellt und mehrere Tatverdächtige festgenommen.

Bei Einsatzmaßnahmen des Zollfahndungsamts Stuttgart am 16.01.2025 kam es bei einem mutmaßlichen Drogendeal zur Festnahme von drei tatverdächtigen Männern im Alter von 26, 39 und 25 Jahren. Hintergrund ist ein bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart anhängiges Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels. Zwei der Männer wurden von einer Spezialeinheit des Zolls und Kräften des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nach Fluchtversuch in einem BMW festgenommen. Hierbei wurden zwei Beamte des Zolls leicht verletzt, als ihr Fahrzeug durch den BMW gerammt worden war. Gegen den Fahrzeuglenker des BMW bestand bereits ein gesondertes Ermittlungsverfahren des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen Mordverdachts, weshalb die Polizei an der Festnahme beteiligt war. Der dritte Tatverdächtige konnte in Schönaich durch Zollkräfte festgenommen werden.

Im BMW wurden zirka 1 Kilogramm Kokain und 2 Kilogramm Cannabisprodukte sichergestellt. Weiterhin wurden drei Wohnungen in Sindelfingen durchsucht. Hierbei konnten insgesamt rund 2 Kilogramm Cannabisprodukte sowie mutmaßliches Verpackungsmaterial für Kokain sichergestellt werden. Bei einer weiteren Wohnungsdurchsuchung in Schönaich wurde weiteres Verpackungsmaterial sichergestellt.

Für den Beifahrer des BMW und den in Schönaich festgenommenen Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart durch das Amtsgericht Stuttgart die Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts Stuttgart dauern an.

Einzelheiten zu der Festnahme des gesondert verfolgten Verdächtigen wegen Mordverdachts, können der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vom 17.01.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5951639) entnommen werden.

