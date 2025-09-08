Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach bewaffnetem Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt in Waldau: Polizei fahndet mit Fotos nach Täter

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie die beigefügten Fotos, auf denen der Täter zu sehen ist, sowie unsere am 27.01.2025, um 05:50 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5957334 veröffentlichte Pressemitteilung)

Kassel-Waldau:

Mit der Veröffentlichung von Fotos des Täters aus einer Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf einen bislang unbekannten Mann zu erhalten, der am 27. Januar 2025 einen Lebensmittelmarkt in der Görlitzer Straße in Waldau überfallen hat. Die bisherigen Ermittlungen und die Zeugensuche führten bislang nicht zur Identifizierung des Täters, weshalb ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung anordnete.

Der Räuber hatte an dem Montagmorgen gegen 05:00 Uhr den Markt betreten und einen Angestellten unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter nach draußen und in Richtung Liegnitzer Straße, wo sich seine Spur verliert. Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, eine graue Hose und schwarze Turnschuhe.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

