POL-ST: Mettingen, Messenger-Betrug, Täter erbeuten vierstelligen Betrag

Mettingen (ots)

Ein 73-jähriger Mann ist am Samstag (17.05.) Opfer eines Messenger-Betrugs geworden. Der Mettinger erhielt eine Nachricht auf seinem Handy, die angeblich von seinem Sohn stammte. Darin stand, dass der Sohn ein neues Handy habe. Nun bat er den Mettinger, zwei Überweisungen für ihn zu tätigen. Diese duldeten angeblich keinen Aufschub mehr. Der 73-Jährige überwies daraufhin die beiden Beträge. Einer Bankmitarbeiterin fielen die beiden Überweisungen am Montag (19.05.) auf. Sie kontaktierte den Mettinger, der sich daraufhin mit seinem Sohn in Verbindung setzte. So flog der Betrug auf. Die Bank des Mannes konnte eine der beiden Überweisungen zurückbuchen. Ihm entstand jedoch ein Schaden in geringer vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang noch einmal: - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie angerufen oder angeschrieben werden und Ihnen dabei etwas komisch vorkommt. Beenden sie sofort den Kontakt zu diesen Personen und wenden Sie sich an Menschen, denen Sie vertrauen. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen. - Sollte es zu einem Schaden gekommen sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

