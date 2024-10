Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Beim Überholen Unfall verursacht

Am Dienstag flüchtete ein Audi-Fahrer nach einem Unfall bei Schlat.

Ulm (ots)

Um 15.30 Uhr war ein Traktor auf der Landstraße L1218 von Schlat in Richtung Reichenbach unterwegs. Um den Traktor zu überholen, scherte ein Unbekannter mit seinem schwarzen Audi Q3 aus. Beim Ausscheren übersah der Audi-Fahrer wohl den bereits von hinten heranfahrenden und im Überholvorgang befindlichen VW eines 19-Jährigen. Dabei kam es zur Kollision. Anschließend hielten die beiden Unfallbeteiligten an. Noch bevor der Geschädigt aus seinem VW stieg, gab der Unfallverursacher Gas und flüchtete mit seinem schwarzen Audi Q3 in Richtung Reichenbach. Die Polizei Göppingen hat nun die Ermittlungen zum geflüchteten Fahrer des Audi aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07161/632360. Der Schaden am VW des 19-Jährigen wird auf 7.500 Euro geschätzt.

