POL-STH: Betrunkener verletzt Rettungssanitäterin und würgt Polizisten

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Hoya sucht Zeugen/Hinweisgeber oder den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 29.05.2024 zwischen 10:20 Uhr und 10:45 Uhr ereignete. Ein 59-Jähriger aus Hilgermissen parkte seinen Ford in der Parkreihe auf der Langen Straße in Hoya zwischen Magro und Dr. Dillenburg. Dieser wurde in der oben genannten Zeit vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Pkw hinten links beschädigt. Der Schaden wird auf einen ...

