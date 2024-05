Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen/Hinweisgeber oder den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 29.05.2024 zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr ereignete.

Ein 28-Jähriger aus Rinteln parkte seinen Audi auf dem Parkplatz von Trinkgut Auf der Bünte in Rinteln. Dieser wurde in der oben genannten Zeit vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Pkw hinten am Heck beschädigt.

Der Schaden wird auf einen 4-stelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, Hinweisgeber und/oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell