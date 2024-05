POL-NI: Lauenau - Unfallflucht auf dem Mitarbeiterparkplatz des Edeka Regionallagers

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Lindhorst sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 27.05.2024 zwischen 11:55 und 12:05 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße 28 in Lindhorst ereignete. Der 90-jährige Geschädigte parkte seinen Renault Clio im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz. Anschließend stellte er diverse Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest. Der Schaden wird auf mehrere ...

mehr