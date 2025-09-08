Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lebensgefährtin gewürgt und bedroht: 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Rothenditmold:

Ein 42-jähriger Mann soll am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Rothenditmold seine Lebensgefährtin angegriffen und offenbar bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags und Bedrohung ermittelt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 14 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Im weiteren Verlauf griff der Tatverdächtige die Frau an und würgte sie offenbar so stark, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Schließlich sei es dem Opfer gelungen, den alkoholisierten 42-Jährigen aus der Wohnung zu drängen. Er konnte durch eine Streife des Polizeireviers Nord vor dem Mehrfamilienhaus angetroffen und festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Der hinreichend polizeibekannte Mann wurde dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel am gestrigen Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Moritz Teschner, Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2759

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell