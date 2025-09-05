PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer, 9-Jähriger leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.09.) ist es gegen 07.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 9-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Eine 33-jährige Frau aus Rheine fuhr mit ihrem Hyundai Kona auf der Bühnerstraße in Richtung Ludwig-Dürr-Straße. In Höhe des Emslandgymnasiums wollte sie einen stehenden Bus überholen. In diesem Moment wollte der 9-Jährige, der sich vor dem Bus befand, mit seinem Fahrrad die Straße vom Emslandgymnasium auf die gegenüberliegende Seite überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Junge aus Rheine wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrrad und dem Hyundai entstanden Schäden in Höhe von geschätzt insgesamt 1.600 Euro.

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt

