Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt, Kollision mit Auto

Recke (ots)

Am Donnerstagmittag (04.09.) gegen 13.10 Uhr ist ein 18-Jähriger aus Voltlage (Landkreis Osnabrück) mit seinem Pedelec auf einem Radweg entlang der Mettinger Straße in Richtung Recke gefahren.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr zeitgleich eine 43-Jährige aus Ibbenbüren mit einem Postfahrzeug aus der Einfahrt Mettinger Straße 108. Verkehrsbedingt musste sie anhalten, wobei das Fahrzeugheck noch etwas auf den Radweg ragte.

Der 18-Jährige fuhr ungebremst in die rechte Fahrzeugseite und stürzte nach der Kollision auf den Radweg. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt. Ein Notarzt und ein Rettungswagen waren eingesetzt und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Mann aus Voltlage trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Ein Fahrradhelm kann zwar keine Unfälle, aber schwerer Verletzungen vermeiden. Die Polizei appelliert nochmal ausdrücklich an alle Radfahrenden, einen Schutzhelm zu tragen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  05.09.2025 – 09:38

    POL-ST: Lotte, Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Zeugen gesucht

    Lotte (ots) - Zwischen Mittwoch (03.09.), 16.00 Uhr und Donnerstag (04.09.), 09.00 Uhr sind aus einem grauen 3er BMW ein Airbag und das Infotainmentsystem ausgebaut worden. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße neben dem dortigen Imbiss geparkt. Wie die Diebe das Fahrzeug öffneten, ist bislang unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ...

    mehr
  05.09.2025 – 09:33

    POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeugteile von Lkw gestohlen, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - Zwischen Montag (01.09.), 17.30 Uhr und Donnerstag (04.09.), 18.00 Uhr sind von einem Lkw, der auf einem Schotterparkplatz an der Laggenbecker Straße in Höhe der Hausnummer 38 stand, einige Fahrzeugteile demontiert und gestohlen worden. Es fehlen seitliche Blinker, die Scheinwerferverkleidung, beide Außenspiegel, die Rückleuchten und die Befestigung der Kotflügel. Zudem sind noch Tankriemen und ...

    mehr
  04.09.2025 – 15:44

    POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Hifi-Geschäft

    Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (02.09.), 23.00 Uhr bis Mittwoch (03.09.), 08.15 Uhr in ein Hifi-Geschäft am Wilhelmsplatz eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür zum Geschäft auf. Von dort entwendeten sie sechs Verstärker, drei Plattenspieler und eine handgemachte Walnussplatte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im geringen fünfstelligen Euro-Bereich. ...

    mehr
