Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt, Kollision mit Auto

Recke (ots)

Am Donnerstagmittag (04.09.) gegen 13.10 Uhr ist ein 18-Jähriger aus Voltlage (Landkreis Osnabrück) mit seinem Pedelec auf einem Radweg entlang der Mettinger Straße in Richtung Recke gefahren.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr zeitgleich eine 43-Jährige aus Ibbenbüren mit einem Postfahrzeug aus der Einfahrt Mettinger Straße 108. Verkehrsbedingt musste sie anhalten, wobei das Fahrzeugheck noch etwas auf den Radweg ragte.

Der 18-Jährige fuhr ungebremst in die rechte Fahrzeugseite und stürzte nach der Kollision auf den Radweg. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt. Ein Notarzt und ein Rettungswagen waren eingesetzt und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Mann aus Voltlage trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Ein Fahrradhelm kann zwar keine Unfälle, aber schwerer Verletzungen vermeiden. Die Polizei appelliert nochmal ausdrücklich an alle Radfahrenden, einen Schutzhelm zu tragen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

