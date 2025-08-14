Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Mann mit Pistole und Drogen

Aalen (ots)

Aalen: Mann mit Luftdruckpistole und Drogen

Am Mittwoch wurde ein 36-Jähriger gegen 21 Uhr in der Curfeßstraße kontrolliert, nachdem zuvor eine Meldung über eine vermutlich bewaffnete Person eingegangen war. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann aggressiv und missachtete die Anweisungen der Einsatzkräfte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Luftdruckpistole sowie eine kleine Menge Amphetamin. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er jedoch nicht nachkam. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Aalen: Radfahrer übersehen

Ein 44-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 19:15 Uhr mit seinem VW die Rombacher Straße. Als er nach links in die Steimlestraße abbiegen wollte, übersah er aufgrund blendender Sonne einen auf dem Radfahrstreifen fahrenden 58-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 58-Jährige wurde hierbei durch Schürfwunden leicht verletzt. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Vorbildlich trug der Geschädigte einen Fahrradhelm. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Abtsgmünd: Transporter touchiert Motorrad

Am Mittwoch befuhr ein 52-jähriger Ford-Transit-Fahrer die Straße Marktplatz in Richtung Lettengasse. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 56-jährigen Motorradfahrerin. Die 56-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Aalen/Ebnat: Kind mit Cityroller übersieht PKW

Am Mittwoch befuhr gegen 10 Uhr eine 65-jährige VW-Fahrerin die Thurn-und-Taxis-Straße. Auf Höhe eines dortigen Discounters überquerte ein 9 Jahre alter Junge mit seinem Cityroller die Fahrbahn und übersah den VW der 65-Jährigen. Es kam Zusammenstoß, bei dem der Junge unverletzt blieb. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Bopfingen: Gas mit Bremse verwechselt

Ein 78-jähriger BMW-Fahrer verwechselte am Mittwoch gegen 12:15 Uhr in den Wöhrwiesen das Gaspedal mit der Bremse. Um nicht mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu kollidierte, lenkte er seinen BMW nach rechts und durchbrach dort in der Folge einen Metallzaun. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell