POL-AA: Ostalbkreis-Raum Schwäbisch Gmünd: Hakenkreuz, gefährliches Überholmanöver und Frau im Ausnahmezustand

Mutlangen: Hakenkreuz auf Garagentor

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprühte ein Unbekannter ein Hakenkreuz auf ein Garagentor im Vogelhornweg. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gefährlich überholt-Zeugen gesucht

Eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 13.40 Uhr die L1160 von Degenfeld Richtung Hornberg. Um einen Unfall zu verhindern, musste sie eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, weil ein entgegenkommender Ford einen Lkw gefährlich überholte. Es soll sich um einen schwarzen Ford Mondeo gehandelt haben. Der Sattelzug hatte einen roten Aufbau. Zeugen, die das Überholmanöver beobachtet haben oder Hinweise auf die Fahrweise des Ford-Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Frau im Ausnahmezustand

Ein 38 Jahre alte Frau befand sich am Mittwochabend in der Hornbergstraße im psychischen Ausnahmezustand. Sie hatte Panikattacken, zog sich nackt aus und lief so auch im Freien herum. Da sie sich nicht beruhigen ließ, verließ ihr Partner samt Kindern das Haus, letztlich wurde die Polizei auf den Plan gerufen. Auch von den Polizisten ließ sich die Frau nicht beruhigen und leistete heftigen Widerstand. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie vom hinzugerufenen Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem wird gegen sie nun strafrechtlich ermittelt.

