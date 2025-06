Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnung

Erwitte (ots)

Am Samstag, 14.06.2025 kam es im Zeitraum von 17:00 bis 20:10 Uhr zu einem Einbruch in Erwitte, Bad Westernkotten in der Strasse Zur Josefslinde. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine rückwärtige Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und anschließend die komplette Wohnung durchwühlt. Aus der Wohnung wurde u.a. Bargeld, eine Uhr und ein Fernseher entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen werden erbeten an die Polizei Lippstadt, Tel.: 02941/91000 oder jede andere Polizeidienststelle. (ko)

