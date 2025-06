POL-SO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 85-jähriger dementer Frau

Warstein (ots) - In der Zeit vom 11.06.2025, 16 Uhr, bis zum 12.06.2025, 08 Uhr, gelangten Unbekannte in die Lagerhalle eines Reifenhandels am Hillenberg. Nachdem sie ein Schloss aufbrachen, erfolgte der Abtransport von ca. 160 Reifen und Felgen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Aufgrund der hohen Menge an Reifen kann davon ausgegangen werden, dass der Abtransport mit einem Lkw erfolgt sein muss. Zeugen, die Hinweise ...

mehr