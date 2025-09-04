PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Hifi-Geschäft

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (02.09.), 23.00 Uhr bis Mittwoch (03.09.), 08.15 Uhr in ein Hifi-Geschäft am Wilhelmsplatz eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür zum Geschäft auf. Von dort entwendeten sie sechs Verstärker, drei Plattenspieler und eine handgemachte Walnussplatte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im geringen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

