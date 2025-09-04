POL-ST: Steinfurt, Mehrere Autos aufgebrochen, Zeugen gesucht

Polizei Steinfurt

Zwischen Dienstag (02.09.) und Mittwoch (03.09.) sind in Burgsteinfurt insgesamt drei Fahrzeuge aufgebrochen worden.

An der Bismarckstraße, Ecke Rohdewaldstraße parkte ein Opel Vectra in der Zeit von Dienstag, 13.45 Uhr bis Mittwochmorgen, 04.30 Uhr am Straßenrand. Als der Besitzer zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der Kofferraum weit geöffnet war und das Fahrzeug durchsucht wurde. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Ebenfalls durchsucht wurde ein Mitsubishi, der seit Dienstagabend, 20.00 Uhr an "An der Brinkstraße" auf einem Privatgrundstück parkte. Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr stellte die Besitzerin fest, dass das Auto durchwühlt wurde und mindestens ein paar hochwertige Sneaker gestohlen worden sind.

Am Mittwoch, zwischen 01.50 Uhr und 14.45 Uhr, ist ein VW Passat ebenfalls durch Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise geöffnet und durchwühlt worden. Der Wagen war auf einem Parkplatz an der Straße "Schleifstein" abgestellt. Aus dem Passat fehlen persönliche Gegenstände.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und sucht Zeugen. Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

