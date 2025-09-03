PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, falsche Heizungsinstallateure, Polizei warnt vor der Masche

Laer (ots)

Falsche Heizungsinstallateure haben sich am Dienstagmittag (02.09.25) Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft.

Ein unbekannter Täter klingelte gegen 13.00 Uhr an der Tür und stellte sich als Installateur vor. In der Hand hielt er ein Klemmbrett. Die Geschädigte führte den Mann zur Heizung im Keller des Hauses. Dort verwickelte er die Frau in ein Gespräch.

Als die beiden wieder zurück in die Wohnräume gingen, stellte die Seniorin eine weitere unbekannte Person in einem ihrer Zimmer fest. Daraufhin wollte die Geschädigte den Notruf wählen. Die Täter flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt vor der Masche falscher Handwerker und rät: - Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln. Lassen Sie nie einfach Fremde in Ihre Wohnung. - Schauen sie sich vor dem Öffnen der Tür den oder die Besucher durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie falls möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau. Rufen Sie im Zweifelsfall die entsprechende Behörde an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst raus. - Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben, oder die die Hausverwaltung angekündigt hat. - Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

