Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Kabel, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag (01.09.), 13.00 Uhr und Dienstag (02.09.), 09.00 Uhr vom Parkplatz des Apollo Kinos etwa 100 Meter Kupferkabel entwendet. Auf dem Parkplatzgelände an der Bachstraße finden derzeit Aufbauarbeiten für die Ibbenbürener Kirmes statt. Im Zuge dessen wurden am Montag Kupferkabel in einem Kabelkanal verlegt. Davon fehlten am Dienstagmorgen etwa 100 Meter. Der Schaden liegt geschätzt im unteren vierstelligen Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

