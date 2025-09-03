Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, Straße gesperrt

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (03.09.) hat sich zwischen Borghorst und Burgsteinfurt gegen 07.20 Uhr auf der Burgsteinfurter Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Zur Unfallaufnahme ist aktuell die Burgsteinfurter Straße in beide Richtungen komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell