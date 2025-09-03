POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, Straße gesperrt
Steinfurt (ots)
Am Mittwoch (03.09.) hat sich zwischen Borghorst und Burgsteinfurt gegen 07.20 Uhr auf der Burgsteinfurter Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.
Zur Unfallaufnahme ist aktuell die Burgsteinfurter Straße in beide Richtungen komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell