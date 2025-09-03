Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, Nachtrag

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Burgsteinfurter Straße (L510) ist am Mittwochmorgen (03.09.25) gegen 07.20 Uhr ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die L510 ist zwischen Burgsteinfurt und Borghorst derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog ein 63-Jähriger aus Rheine auf Höhe der Hausnummer 161 mit einem Citroën-Transporter aus einer Einfahrt nach links auf die Burgsteinfurter Straße in Richtung Borghorst ab. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Steinfurt, der auf der L510 in Richtung Burgsteinfurt fuhr, kollidierte mit dem Transporter.

Der 22-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn ebenfalls in ein Klinikum.

Die Burgsteinfurter Straße musste für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sowie ein Gutachter wurden hinzugerufen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Erstmeldung vom 03.09.25, 08.41 Uhr:

Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall

Straße gesperrt Am Mittwoch (03.09.) hat sich zwischen Borghorst und Burgsteinfurt gegen 07.20 Uhr auf der Burgsteinfurter Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zur Unfallaufnahme ist aktuell die Burgsteinfurter Straße in beide Richtungen komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

