Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Betrug durch falschen Bankmitarbeiter und falschen Polizisten

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (02.09.25) ist eine Seniorin Opfer von Anrufbetrügern geworden. Die Täter gaben sich zunächst als Bankmitarbeiter und danach noch als Kriminalbeamte aus.

Der falsche Bankmitarbeiter rief die Geschädigte zuerst an. Angeblich hätten unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto stattgefunden. Um dies zu stoppen, müsse die Frau ihre Bankkarte einem Mitarbeiter überreichen, der die Karte bei ihr zuhause abholen würde. Dies tat die Seniorin. Der Abholer hatte einen gefälschten Sparkassen-Ausweis dabei.

Der falsche Bankmitarbeiter wies darauf hin, dass es angeblich in der letzten Zeit häufiger zu unerlaubten Kontoabbuchungen bei Kunden käme. Er würde daher die Telefonnummer der Geschädigten an die Polizei weitergeben.

Kurz darauf wurde die Seniorin von einem falschen Kriminalbeamten angerufen. Angeblich sei die Polizei Tätern auf der Spur, dabei könne die Geschädigte helfen. Sie solle Bargeld und Schmuck in einen Beutel packen und vor der Haustür ablegen. Dies tat die Frau in dem Glauben, mit der richtigen Polizei in Kontakt zu stehen. Der Beutel wurde abgeholt. Dann kamen der Geschädigten Zweifel und sie ließ ihre Karte sperren. Sie verlor einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Wichtig: Lassen Sie sich nicht verunsichern und legen Sie einfach auf! Keine Bank und keine Behörde fordert sie auf, Geld, Wertsachen oder Bankkarten an Unbekannte zu übergeben! Dies ist weder für die Sperrung von EC- oder Kreditkarten, noch für polizeiliche Ermittlungen notwendig. Beenden Sie den Anruf und kontaktieren Sie Freunde, Verwandte oder direkt die richtige Polizei. So lässt sich ein Betrugsversuch schnell aufklären.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 03.09.2025 – 12:58

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Firma, mehrere Fenster zerstört

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag (02.08.25), 18.00 Uhr und Mittwoch (03.09.25), 06.30 Uhr an einer Firma an der Gutenbergstraße mehrere Fenster eingeworfen. Mindestens drei Glasscheiben wurden beschädigt. Außerdem wurde eine Tür aufgehebelt. Die Täter gelangten zwar ins Gebäude, gestohlen wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 12:58

    POL-ST: Laer, falsche Heizungsinstallateure, Polizei warnt vor der Masche

    Laer (ots) - Falsche Heizungsinstallateure haben sich am Dienstagmittag (02.09.25) Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Ein unbekannter Täter klingelte gegen 13.00 Uhr an der Tür und stellte sich als Installateur vor. In der Hand hielt er ein Klemmbrett. Die Geschädigte führte den Mann zur Heizung im Keller des Hauses. Dort verwickelte er die Frau in ein ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:15

    POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, Nachtrag

    Steinfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Burgsteinfurter Straße (L510) ist am Mittwochmorgen (03.09.25) gegen 07.20 Uhr ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die L510 ist zwischen Burgsteinfurt und Borghorst derzeit in beide Richtungen gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge bog ein 63-Jähriger aus Rheine auf Höhe der Hausnummer 161 mit einem ...

    mehr
