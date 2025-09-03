Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Firma, mehrere Fenster zerstört

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag (02.08.25), 18.00 Uhr und Mittwoch (03.09.25), 06.30 Uhr an einer Firma an der Gutenbergstraße mehrere Fenster eingeworfen.

Mindestens drei Glasscheiben wurden beschädigt. Außerdem wurde eine Tür aufgehebelt. Die Täter gelangten zwar ins Gebäude, gestohlen wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Einbruch entgegen, bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

