POL-ST: Ochtrup, Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld, Betrüger klingeln an der Haustür

Ochtrup (ots)

Am Mittwoch (03.09.) ist eine Seniorin in Ochtrup Opfer von falschen Polizisten geworden. Die Täter meldeten sich allerdings nicht per Telefon, wie in der Vergangenheit oft üblich, sondern erschienen direkt an der Haustür.

Gegen 09.15 Uhr klingelten mindestens zwei Männer an der Haustür der Seniorin und sagten, sie seien Polizeibeamte. Die Männer gingen direkt in die Wohnung der Frau und schauten sich dort um. Dann sagten sie, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und sie jetzt umherliefen, um Wertgegenstände sicherzustellen. So könnten die Einbrecher keine Beute machen.

Sie fragten die Ochtruperin nach Bargeld und Schmuck. Sie übergab Geld und diverse Schmuckstücke an die Täter, die danach das Haus verließen.

Ein Zeuge konnte während der angegebenen Tatzeit drei Männer beobachten, die sehr auffällig die Straße entlangliefen. Beschreibungen der Männer liegen jedoch nicht vor.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Die Polizei kommt niemals zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause, um Wertgegenstände oder Bargeld vor angeblichen Einbrechern sicherzustellen. Schauen Sie vor dem Öffnen der Tür, wer davorsteht und öffnen sie im Zweifelsfall erst gar nicht. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie die Polizei oder Angehörige an, die Ihnen weiterhelfen.

