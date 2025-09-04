Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße, Am Ächterott

Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots)

Zu einem Unfall beim Fahren in die gleiche Richtung kam es am Dienstag, 02.9.2025, gegen 17.45 Uhr auf der Dülmener Straße in Coesfeld. Ein 74-jähriger Autofahrer aus Reken befuhr zu diesem Zeitpunkt die Dülmener Straße in Fahrtrichtung der B474. In Höhe der Einmündung fuhr er an einem in die selbe Richtung fahrenden Rollerfahrer vorbei. Dieser befuhr den rechten Fahrbahnrand, bzw. den dortigen Radweg. Beim Vorbeifahren nahm der Rekener ein dumpfes Geräusch wahr, hielt an und stellte einen frischen Unfallschaden fest. Der Rollerfahrer jedoch setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Ein Ehepaar, welches den Unfall gesehen hatte wird ebenfalls gesucht. Der 74-Jährige hatte vergessen sich ihre Personalien aufzuschreiben.

Hinweise zum Rollerfahrer oder zu den Zeugen bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

