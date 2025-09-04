Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße

Fahrradparkplatz entglast - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch (03.09.2025) auf Donnerstag (04.09.2025) haben unbekannte Täter, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 01.30 Uhr, fünf Glaswände des Fahrradparkplatzes am Coesfelder Bahnhof entglast. Ein Zeuge meldete die Beschädigungen. Vor Ort trafen die Beamten keinen Täter mehr an, jedoch eine Blutlache, die darauf schließen lässt, dass sich der Täter bei der Tat verletzte.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell