Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostdamm/Kontrolle eines Fahrradfahrers fördert allerlei Delikte zu Tage

Coesfeld (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hielt am Dienstag (02.09.) gegen 14.15 Uhr einen 29-jährigen Dülmener auf seinem Fahrrad an, weil er auf der falschen Straßenseite unterwegs war und während der Fahrt ein Mobiltelefon nutze. Beides sind Ordnungswidrigkeiten, die im Straßenverkehr zwar gefährlich sind, aber mit einem vergleichsweise geringen Verwarngeld hätten aus der Welt geschafft werden können. Die Kontrolle entwickelte sich für den jungen Mann jedoch noch weitaus unerfreulicher, weil die Beamten genau hinsahen.

So stellten sie bei einer Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrades fest, dass dieses zuvor gestohlen wurde und zur Fahndung ausgeschrieben war. Aufgrund weiter Verdachtsmomente durchsuchten die Beamten nun auch den Mann sowie mitgeführte Taschen. Hierbei wurden nicht nur diverse Tütchen mit verschiedenen Betäubungsmitteln gefunden, die den Verdacht begründeten, dass der 29-Jährige mit Drogen handelt. Der Beschuldigte hatte auch zwei Tablets, einen Laptop und vier Smartphones dabei, für die er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich hierbei vermutlich um Diebesgut oder Hehlerware.

Alle aufgefundenen Gegenstände sowie das Fahrrad wurden beschlagnahmt. Statt eines Verwarngeldes erwarten den Dülmener nun diverse Strafanzeigen.

