Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rödder/Holzspeer der Sankt Michael Statue gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstag (26.08.), 16.30 Uhr und Dienstag (02.09.), 16.30 Uhr einen Holzspeer, den die Statue des Sankt Michael vor der gleichnamigen Kirche in Rödder in den Händen hielt. Die Statue ist auf der Ostseite der Kirche an der Außenmauer angebracht. Die Tat wurde nun durch den Kapellenvorstand bei der Polizei in Dülmen angezeigt. Diese bittet nun um Zeugenhinweise unter der Nummer 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell