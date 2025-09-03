PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bergstraße/Ford Fiesta durch unbekannte Flüssigkeit beschädigt

Coesfeld (ots)

Sachschaden verursachten unbekannte Täter an einem schwarzen Ford Fiesta, der auf einen privaten Stellplatz unter einem Carport an der Bergstraße abgestellt war. Zwischen Freitag (29.08.), 08.00 Uhr und Montag (01.09.), 14.00 Uhr gossen sie offenbar eine säurehaltige Flüssigkeit über die Motorhaube, wodurch der Lack erheblich beschädigt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

