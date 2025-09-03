POL-COE: Ascheberg, Bergstraße/Ford Fiesta durch unbekannte Flüssigkeit beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in den Geräteschuppen eines Pfarrheims an der Mühlenstraße eingebrochen. Zwischen 11 Uhr am Sonntag (31.08.25) und 9 Uhr am Dienstag (02.09.25) brachen die Täter die Tür auf und entwendeten unter anderem ein Laubgebläse. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

