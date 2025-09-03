POL-COE: Ascheberg, Bergstraße/Ford Fiesta durch unbekannte Flüssigkeit beschädigt
Coesfeld (ots)
Sachschaden verursachten unbekannte Täter an einem schwarzen Ford Fiesta, der auf einen privaten Stellplatz unter einem Carport an der Bergstraße abgestellt war. Zwischen Freitag (29.08.), 08.00 Uhr und Montag (01.09.), 14.00 Uhr gossen sie offenbar eine säurehaltige Flüssigkeit über die Motorhaube, wodurch der Lack erheblich beschädigt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell