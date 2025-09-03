Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Dülmen, Senden/Unfälle mit Motorrädern

Coesfeld (ots)

Zu vier Unfällen mit Motorrädern kam es am Dienstag (02.09.) im Kreisgebiet - in allen Fällen handelte es sich um sogenannte Alleinunfälle, an denen kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war.

In Dülmen befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen 13.10 Uhr die B474 in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Beim Rechtsabbiegen blockierte nach eigenen Angaben des Herteners das Hinterrad seiner Triumph und es kam zum Sturz. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, das Motorrad wurde abgeschleppt.

Um 14.20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Dortmunder die L 844 in Senden Ottmarsbocholt in Richtung Ottmarsbocholt. Er war als erster von zwei Motorradfahrern unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seiner Ducati nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus, das Motorrad musste ebenfalls abgeschleppt werden.

In Dülmen war gegen 18.50 Uhr ein 31-jähriger aus Oer-Erkenschwick mit seiner BMW in einer Motorradgruppe auf der L 600 in Fahrtrichtung Merfeld unterwegs. In einer Linkskurve rutschte das Hinterrad des Motorrades weg, wodurch der 31-Jährige zu Fall kam und in den angrenzenden Straßengraben rutschte. Er wurde durch ein Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, um das Motorrad kümmerten sich Familienangehörige. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe in dem Entwässerungsgraben wurden die Feuerwehr, die untere Wasserbehörde sowie eine Spezialfirma verständigt und erschienen vor Ort.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 20.00 in Ascheberg. Auf der Nordick-Nordicker Straße war ein 20-jähriger Ascheberger auf seiner Kawasaki unterwegs. In einer Kurve stürzte er auf frischem Rollsplitt und verletzte sich leicht. Er suchte eigenständig einen Arzt auf.

Die weiteren Ermittlungen führt in allen Fällen das Verkehrskommissariat der Polizei in Dülmen.

