: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen (ots) - Am Samstagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Sinsheim ein. Die Unbekannten hebelten in der Zeit zwischen 17.45 und 20 Uhr ein Fenster im Untergeschoss des Anwesens in der Steinsbergstraße auf und drangen so in die Wohnräume ein. Im gesamten Haus ...

