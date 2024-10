POL-F: 241022- 1031 Frankfurt- Dornbusch: Vermisste Person

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(ma) Seit dem 8. Oktober 2024 wird die 67- jährige Lydia P. aus dem Stadtteil Dornbusch vermisst.

Sie ist mit dem PKW der Familie, einem schwarzen Fiat Panda, amtliches Kennzeichen F-VP193, unterwegs.

Frau P. hielt sich in der Vergangenheit zusätzlich zum Raum Frankfurt am Main noch häufig in Bad Soden auf. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Lydia P. kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, ca. 170 cm groß, kurze graue Haare, grüne Augen, sehr schmale Gestalt, gebückte Körperhaltung.

Wer hat Frau P. oder ihr Fahrzeug noch nach dem 8.Oktober 2024 gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte das Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/755-51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.

