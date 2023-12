Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Folgemeldung zur Hochwasserlage: Pegel der Ruhr bleibt hoch aber konstant - Vorbereitungsmaßnahmen der Feuerwehr werden fortgesetzt

Der anhaltende Dauerregen in weiten Teilen des Landes hat zu einer Hochwasserlage entlang der Ruhr geführt (siehe Pressemeldung vom 23.12.2023). In den vergangenen Tagen ist der Wasserstand in Mülheim kontinuierlich auf einen Pegel von rund 510 cm an Heiligabend angestiegen. Im Verlauf des ersten Weihnachtstags stagnierte der Hochwasserpegel und verharrte über den Tag hinweg recht konstant bei diesem Wert. Unterdessen werden die Kontroll- und Vorbereitungsmaßnahmen der Feuerwehr fortgesetzt. Besonders hochwassergefährdete Bereiche in Ufernähe der Ruhr sowie im Umfeld des Rumbachs werden in regelmäßigen Abständen von Einsatzkräften der Feuerwehr angefahren und kontrolliert. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht für die Wohngebiete im Nahbereich jedoch weiterhin keine akute Gefährdung. Weiterhin wurden Anwohner besonders hochwassergefährdeter Grundstücke vorsorglich mit Sandsäcken ausgestattet, um Kellerschächte und Eingänge im Bedarfsfall vor eindringendem Wasser schützen zu können. Mit tatkräftiger Unterstützung der Mitarbeiter des Baustoffzentrums Harbecke wurden an Heiligabend sowie am ersten Weihnachtstag mehr als 100 sogenannter Bigbags mit Sand befüllt. Diese stehen nun auf Abruf bereit und können kurzfristig als Hochwasserschutzbarriere eingesetzt werden. Die weitere Lageentwicklung wird weiterhin engmaschig durch das Lagezentrum der Feuerwehr Mülheim beobachtet. Bitte beherzigen Sie die Absperrungen und meiden Sie hochwassergefährdete Uferbereiche. Weitere Gefahreninformationen und Verhaltenshinweise zur aktuellen Lage sind auch der Warn-App Nina zu entnehmen (JMS).

