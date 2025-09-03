POL-COE: Olfen, Fuchsloch, Gut Eversum/Autoreifen zerstochen
Coesfeld (ots)
Alle vier Reifen eines geparkten, blauen VW Polo zerstachen Unbekannte Täter zwischen Sonntag (31.08.), 11.00 Uhr und Dienstag (02.09.), 09.15 Uhr. Das Auto stand auf einem abgelegenen Parkplatz im Bereich des Gut Eversum. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.
