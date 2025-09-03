POL-COE: Olfen, Fuchsloch, Gut Eversum/Autoreifen zerstochen

Coesfeld (ots) - Zu vier Unfällen mit Motorrädern kam es am Dienstag (02.09.) im Kreisgebiet - in allen Fällen handelte es sich um sogenannte Alleinunfälle, an denen kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war. In Dülmen befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen 13.10 Uhr die B474 in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Beim Rechtsabbiegen blockierte nach eigenen Angaben des Herteners das Hinterrad seiner Triumph und ...

