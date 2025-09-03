PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gewerbestraße/Ohne Führerschein und Zulassung, aber mit Kindern im Auto

Coesfeld (ots)

Dem Bezirksdienst der Polizeiwache Dülmen fiel am Mittwochmorgen (03.09.) gegen 08.40 Uhr ein Autofahrer auf, der zwei Kinder im Auto beförderte. Dabei war erkennbar, dass die beiden drei und fünf Jahre alten Kinder ohne jegliche Sicherung im Auto saßen. Bei der sich anschließenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 39-jährige mit Wohnsitz in Dülmen gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter war das Auto mit ausländischen Kennzeichen versehen, welche nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren - und somit weder versteuert noch versichert. Neben dem Bußgeld für die ungesicherte Beförderung der Kinder erwartet den 39-Jährigen nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:31

    POL-COE: Dülmen, Rödder/Holzspeer der Sankt Michael Statue gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstag (26.08.), 16.30 Uhr und Dienstag (02.09.), 16.30 Uhr einen Holzspeer, den die Statue des Sankt Michael vor der gleichnamigen Kirche in Rödder in den Händen hielt. Die Statue ist auf der Ostseite der Kirche an der Außenmauer angebracht. Die Tat wurde nun durch den Kapellenvorstand bei der ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:19

    POL-COE: Ascheberg, Dülmen, Senden/Unfälle mit Motorrädern

    Coesfeld (ots) - Zu vier Unfällen mit Motorrädern kam es am Dienstag (02.09.) im Kreisgebiet - in allen Fällen handelte es sich um sogenannte Alleinunfälle, an denen kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war. In Dülmen befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen 13.10 Uhr die B474 in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Beim Rechtsabbiegen blockierte nach eigenen Angaben des Herteners das Hinterrad seiner Triumph und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren