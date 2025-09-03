Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gewerbestraße/Ohne Führerschein und Zulassung, aber mit Kindern im Auto

Coesfeld (ots)

Dem Bezirksdienst der Polizeiwache Dülmen fiel am Mittwochmorgen (03.09.) gegen 08.40 Uhr ein Autofahrer auf, der zwei Kinder im Auto beförderte. Dabei war erkennbar, dass die beiden drei und fünf Jahre alten Kinder ohne jegliche Sicherung im Auto saßen. Bei der sich anschließenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 39-jährige mit Wohnsitz in Dülmen gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter war das Auto mit ausländischen Kennzeichen versehen, welche nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren - und somit weder versteuert noch versichert. Neben dem Bußgeld für die ungesicherte Beförderung der Kinder erwartet den 39-Jährigen nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell