POL-KA: (KA) Karlsruhe - 22-Jähriger nach Widerstand in Haft - ein Polizeibeamter dienstunfähig verletzt

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein Polizeibeamter wurde am Freitagmittag bei einem Einsatz wegen Urkundenfälschung in einer Apotheke von einem 22-jährigen Mann angegriffen und dienstunfähig verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Beschuldigte gegen 14:20 Uhr mit einem offensichtlich gefälschten Rezept in einer Apotheke in der Karlstraße Medikamente erlangen, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Als die Polizeibeamten die Apotheke betraten, versuchte der 22-Jährige zu flüchten, weshalb er von den Beamten zunächst festgehalten wurde. Gegen die Festnahme setzte sich der Mann körperlich zur Wehr und leistete erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter verletzt wurde und seinen Dienst in der Folge nicht mehr fortsetzen konnte.

Im Rahmen der Durchsuchung des Beschuldigten konnten die Beamten offenbar vier weitere mutmaßlich gefälschte Rezepte auffinden. Zudem ist der junge Mann bundesweit wohl schon mit ähnlich gelagerten Fälle polizeilich in Erscheinung getreten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Beschuldigte dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anja Hamerski, Pressestelle

