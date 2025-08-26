Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Montagmittag in Bretten leistete ein 25-Jähriger gegen mehrere Polizisten Widerstand und verletzte einen Beamten an der Hand.

Nach einem vorrangegangenen Diebstahlsdelikt am Alexanderplatz in Bretten traf eine Streifenbesatzung gegen 14:00 Uhr noch an der Tatörtlichkeit auf einen 25-jährigen Tatverdächtigen. Unter Hinzuziehung einer zweiten Besatzung leistete der Beschuldigte im Rahmen der Kontrollmaßnahmen massiven Widerstand und musste daraufhin zu Boden gebracht und fixiert werden.

Der Beschuldigte beleidigte im Zuge des Einsatzes fortwährend die Beamten und versuchte mehrfach nach diesen zu Schlagen und zu Treten. Hierbei verletzte er einen der Beamten an der Hand, sodass dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Der 25-Jährige muss sich nun neben dem Diebstahlsdelikt zudem aufgrund eines tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell