Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - 38-Jährige widersetzt sich Polizeibeamten

Karlsruhe (ots)

Eine 38 Jahre alte Frau leistete am Sonntagabend in Rheinsheim Widerstand gegen mehrere Polizeibeamte. Dabei wurde eine Beamtin derart verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden die Beamten gegen 18:20 Uhr aufgrund eines auf offener Straße ausgetragenen Streits zwischen einem Mann und einer Frau in die Germersheimer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Polizeikräfte versuchte die 38-Jährige offenbar sich der Feststellung ihrer Personalien zu entziehen, weshalb sie von den Beamten festgehalten wurde. Hiergegen wehrte sich die Beschuldigte derart, dass ihr zunächst Handschließen angelegt werden mussten. Trotz dieser Maßnahme beruhigte sie sich jedoch kaum und begann unter anderem nach den eingesetzten Beamten zu treten. Beim Transport zum Polizeirevier beschädigte sie außerdem Teile der Innenverkleidung eines Streifenwagens.

Ein Alkoholtest ergab bei der 38-Jährigen einen Wert von knapp 1,4 Promille. Sie muss nun unter anderem mit Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung rechnen.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

