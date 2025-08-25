PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich in Karlsbad ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer gegen 14:00 Uhr auf der Landesstraße 622 von Ittersbach kommend in Richtung Langensteinbach und wollte wohl an der Einmündung zur Kreisstraße 3585 nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine entgegenkommende 69-jährige BMW-Fahrerin und beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Die Unfallbeteiligten erlitten bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie anschließender Abschlepp- und Reinigungsarbeiten blieb die Kreuzung der L622 und K3585 rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Noel Mannherz, Pressestelle

