POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus in Stupferich

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, gegen 04:00 Uhr, offenbar gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Enzianstraße in Stupferich.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob sie auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Kurz zuvor versuchten die Diebe mutmaßlich bereits in ein benachbartes Wohnhaus einzudringen. Nachdem ein Zeuge darauf aufmerksam wurde, flüchteten diese ohne Beute in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ergebnislos.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

