PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Kriminalpolizei warnt vor betrügerischen Tradingangeboten

Karlsruhe (ots)

Die Kriminalpolizei Karlsruhe warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern, die im Internet mit angeblich lukrativen Investitionen locken und sich dabei fingierter Erfolgsgeschichten von Prominenten bedienen.

Allein in den vergangenen 14 Tagen registrierte das Dezernat für Wirtschaftskriminalität des Polizeipräsidiums Karlsruhe mehrere Strafanzeigen wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs mit dem Schwerpunkt "betrügerische Tradingportale" - der Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf rund eine Million Euro.

Die Masche folgt oft demselben Muster: Geschädigte stoßen im Internet auf vermeintliche Produktempfehlungen von Prominenten, die meist als sogenannte Pop-ups erscheinen. Ohne deren Wissen und Zustimmung werden Namen und Bilder bekannter Politiker, Schauspieler, Unternehmer, TV-Moderatoren oder Sportler eingesetzt, um Seriosität vorzutäuschen und Vertrauen zu gewinnen. In fingierten Interviews oder erfundenen Zitaten berichten diese angeblich von "geheimen Investitionen", häufig in Krypto-Plattformen oder "revolutionäre Trading-Systeme", die hohe Gewinne versprechen.

Die täuschend echt wirkenden Webseiten drängen zur schnellen Investition. Meist beginnen Betroffene mit kleineren Beträgen von 200 bis 300 Euro, die jedoch rasch steigen. Tatsächlich fließt das Geld direkt an die Täter - ein Totalverlust ist die Folge.

Warnsignale, die Sie beachten sollten:

   -	Versprechen von "schnellem Reichtum ohne Risiko" -	Werbung mit 
Prominenten (die von einem angeblichen Engagement nichts 	wissen) -	
Aufforderung zu sofortigen Überweisungen oder zur Preisgabe sensibler
Daten -	Fehlende Transparenz über handelnde Firmen oder Lizenzen

Die Kriminalpolizei appelliert:

Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden und seien Sie bei besonders lukrativen Angeboten skeptisch. Prüfen Sie stets, ob ein Angebot von einer regulierten Bank oder einem lizenzierten Finanzdienstleister stammt. Nutzen Sie die Beratungsangebote von Verbraucherzentralen, Stiftung Warentest/Finanztest, Ihrer Hausbank oder spezialisierten Anwälten. Holen Sie Vergleichsangebote ein.

Seien Sie zudem misstrauisch gegenüber angeblichen Produkt-Zertifizierungen oder frei erfundener Werbung mit prominenten Namen. Diese bieten weder Gewähr für Seriosität noch für sichere Kapitalanlagen. Überweisen Sie kein Geld an Unbekannte.

Im Zweifel wenden Sie sich vor einer Überweisung oder Zahlung an das Dezernat für Wirtschaftskriminalität des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721 666-5301 oder wählen Sie die 110.

Weitere Informationen zum Schutz vor Anlagebetrug sowie Beratungsstellen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug

Jonas Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 14:00

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Verkehrsunfälle auf der A5 mit fünf beteiligten Fahrzeugen

    Karlsruhe (ots) - Zwei kurz aufeinanderfolgende Verkehrsunfälle verursachten am Mittwochmittag auf der Bundesautobahn 5 zwischen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Durlach eine mehrstündige Sperrung zweier Fahrstreifen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 54-jähriger BMW-Fahrer gegen 12:00 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden auf eine ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:48

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlich psychisch auffälliger Mann löst Polizeieinsatz aus

    Karlsruhe (ots) - Ein 23 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Daxlanden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 10:10 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine Person in der Zollstraße, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann in seiner Wohnung Zugriff auf ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:33

    POL-KA: (KA) Kraichtal - Alkoholisierter Pkw-Fahrer von Fahrbahn abgekommen

    Karlsruhe (ots) - Am Mittwochabend ereignete sich auf der Landesstraße 635 bei Kraichtal-Menzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger BMW-Fahrer gegen 20:45 Uhr in Fahrtrichtung Menzingen unterwegs, als er alleinbeteiligt nach rechts von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren