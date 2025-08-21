Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlich psychisch auffälliger Mann löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Daxlanden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen 10:10 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine Person in der Zollstraße, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann in seiner Wohnung Zugriff auf Waffen hat, wurden mehrere Streifenbesatzungen an die Örtlichkeit entsandt.

Im Zuge der ersten Kontaktaufnahme öffnete der 23-Jährige nach kurzer Ansprache selbständig die Wohnungstür und ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Bamten stellten eine in seinem Besitz befindliche Axt sicher. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt, eine konkrete Gefährdung von Personen bestand nach den bisherigen Ermittlungen nicht.

