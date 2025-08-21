Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Motorradfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer entzog sich am Mittwochabend mit seiner Yamaha einer Verkehrskontrolle und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ortsteil Münzesheim.

Der 19-Jährige sollte gegen 17:40 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem er den Streifenbeamten zuvor aufgrund seiner lauten Motorengeräusche auffiel. Daraufhin beschleunigte der Heranwachsende sein Zweirad und fuhr mit hoher Geschwindigkeit unter anderem durch die Siedlungstraße, Johann-Kepler-Straße bis zum Markgrafenring.

An der Einmündung Talstraße/Pforzheimer Straße nahm der Kraftradfahrer im Zuge seiner rasanten Fahrt einem dunklen Pkw die Vorfahrt. Eine Kollision konnte nur aufgrund einer Vollbremsung des vorfahrtsberechtigten Pkw vermieden werden.

Das Polizeirevier Bad Schönbörn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und mögliche weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere den Fahrer des dunklen Pkw, sich unter 07253 8026-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell