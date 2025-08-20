PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Pkw gesucht

Karlsruhe (ots)

Eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin hat sich am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landauer Straße in Höhe der Neureuter Straße leichte Verletzungen zugezogen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Frau gegen 07:15 Uhr auf dem Radfahrstreifen der Landauer Straße unterwegs und hielt an der dortigen Ampel. Als diese auf Grünlicht umschaltete, fuhr sie offenbar nach links auf die angrenzende Fahrspur und kollidierte hierbei mit einem schwarzen Pkw. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 30-Jährige und verletzte sich im Gesicht.

Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt in Richtung Annweilerstraße fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden. Insbesondere wird ein bislang unbekannter männlicher Passant gesucht, der der Verletzten nach dem Unfall Erste Hilfe geleistet haben soll.

Jonas Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

