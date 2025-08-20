PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Pkw kollidiert mit LKW auf L555

Karlsruhe (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem LKW führte am Mittwochmorgen zu erhöhter Staubildung auf der Landesstraße 555.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin gegen 08:10 Uhr auf der L555 von Kronau kommend in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt Kronau. Hier geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden LKW.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die Verletzte mit leichten Verletzungen für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten musste die L555 für etwa eine Stunde in beide Richtungen vollständig gesperrt werden und führte zu erhöhter Staubildung auf den Zufahrtsstraßen.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

